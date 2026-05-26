元NHK人気フリーアナ、ミニスカゴルフウェアで美脚スラリ「爽やかセクシー」「スタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/05/26】元NHKで現在はフリーで活躍する中川安奈アナウンサーが5月25日、自身のInstagramを更新。ミニスカートのゴルフウェア姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】32歳元NHKアナ「破壊力がすごい」美脚スラリのヘルシーミニスカ姿
中川は、「人生初のゴルフコンペ デビューしました」と報告し、ゴルフ場でのショットを投稿。紺のラインが入った白のノースリーブトップスに、同デザインのミニスカートを合わせ、紺のハットをかぶったコーディネートを披露しており、スラリと美しい脚がのぞいている。
また「参加させていただくことが決まったときからずっとドキドキしていて」と開始当初の心中もつづり「結果は自己ベストタイのスコア」だったことも記している。
この投稿に、ファンからは「ゴルフウェア似合ってる」「爽やかセクシー」「スタイル抜群」「ミニスカート姿破壊力がすごい」「一緒にラウンドを回りたくなる」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】32歳元NHKアナ「破壊力がすごい」美脚スラリのヘルシーミニスカ姿
◆中川安奈、ミニスカゴルフウェア姿のコンペデビューショットを公開
中川は、「人生初のゴルフコンペ デビューしました」と報告し、ゴルフ場でのショットを投稿。紺のラインが入った白のノースリーブトップスに、同デザインのミニスカートを合わせ、紺のハットをかぶったコーディネートを披露しており、スラリと美しい脚がのぞいている。
◆中川の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ゴルフウェア似合ってる」「爽やかセクシー」「スタイル抜群」「ミニスカート姿破壊力がすごい」「一緒にラウンドを回りたくなる」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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