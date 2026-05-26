【モデルプレス＝2026/05/26】作家・タレントとして活躍する宮田愛萌が5月25日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開した。【写真】28歳元日向坂 二期生「脚が真っ直ぐで綺麗すぎる」ツインテール×ミニワンピ姿◆宮田愛萌、ミニワンピ姿公開宮田は「5月24日は初のエッセイ集『ないなら書けばいいじゃない！』サイン本お渡し会でした！」と報告。ツインテールの髪型でスカート部分がプリーツのデザインの、スラリとした