宮田愛萌、ツインテール×ミニワンピ姿で美脚スラリ「透明感が半端ない」「脚が真っ直ぐで綺麗すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/05/26】作家・タレントとして活躍する宮田愛萌が5月25日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿を公開した。
【写真】28歳元日向坂 二期生「脚が真っ直ぐで綺麗すぎる」ツインテール×ミニワンピ姿
宮田は「5月24日は初のエッセイ集『ないなら書けばいいじゃない！』サイン本お渡し会でした！」と報告。ツインテールの髪型でスカート部分がプリーツのデザインの、スラリとした真っ直ぐな脚が際立つ白いミニワンピースを着用した姿を公開した。
また「髪型は表紙にあわせてもらって、ツインテールしました！ツインテール大好き！『オタクはみんなポニーテールが好き』っていうのをよく聞くけど、私はツインテールが好き！！！」「ちなみにメイクも表紙を意識してやってもらってるんだよん！来てくれた子に「チーク可愛ー」って言われた！」と続け、本の表紙に合わせた髪型やメイクをしたことを説明している。
この投稿に、ファンからは「ツインテールすごくお似合い」「白コーデで透明感が半端ない」「脚が真っ直ぐで綺麗すぎる」「天使」「スタイル良すぎて憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】28歳元日向坂 二期生「脚が真っ直ぐで綺麗すぎる」ツインテール×ミニワンピ姿
◆宮田愛萌、ミニワンピ姿公開
宮田は「5月24日は初のエッセイ集『ないなら書けばいいじゃない！』サイン本お渡し会でした！」と報告。ツインテールの髪型でスカート部分がプリーツのデザインの、スラリとした真っ直ぐな脚が際立つ白いミニワンピースを着用した姿を公開した。
◆宮田愛萌の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ツインテールすごくお似合い」「白コーデで透明感が半端ない」「脚が真っ直ぐで綺麗すぎる」「天使」「スタイル良すぎて憧れる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】