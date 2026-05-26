【モデルプレス＝2026/05/26】フリーアナウンサーの皆藤愛子が5月25日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのレースワンピース衣装姿を公開した。【写真】42歳美人アナ「もちもち肌憧れる」色白素肌輝くノースリーブ姿◆皆藤愛子、ノースリレースワンピ衣装ショット公開皆藤は「衣装はこちらのレースワンピでした」と記し、24日放送の関西テレビ「麒麟川島のクイズdeダービー 競馬の祭典・2026日本ダービーを楽しもう！SP」の衣