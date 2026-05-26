皆藤愛子アナ、ノースリーブで二の腕スラリ 華やかレースワンピ姿に「清楚で上品」「透明感がすごい」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/26】フリーアナウンサーの皆藤愛子が5月25日、自身のInstagramを更新。ノースリーブのレースワンピース衣装姿を公開した。
【写真】42歳美人アナ「もちもち肌憧れる」色白素肌輝くノースリーブ姿
皆藤は「衣装はこちらのレースワンピでした」と記し、24日放送の関西テレビ「麒麟川島のクイズdeダービー 競馬の祭典・2026日本ダービーを楽しもう！SP」の衣装ショットを公開。競走馬のぬいぐるみが飾られたセットでの白いレースのノースリーブロングワンピース姿で、スラリと伸びた二の腕が際立つショットとなっている。
この投稿に、ファンからは「清楚で上品」「透明感がすごい」「白が似合う」「もちもち肌憧れる」「可愛すぎて目が釘付け」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】42歳美人アナ「もちもち肌憧れる」色白素肌輝くノースリーブ姿
◆皆藤愛子、ノースリレースワンピ衣装ショット公開
皆藤は「衣装はこちらのレースワンピでした」と記し、24日放送の関西テレビ「麒麟川島のクイズdeダービー 競馬の祭典・2026日本ダービーを楽しもう！SP」の衣装ショットを公開。競走馬のぬいぐるみが飾られたセットでの白いレースのノースリーブロングワンピース姿で、スラリと伸びた二の腕が際立つショットとなっている。
◆皆藤愛子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「清楚で上品」「透明感がすごい」「白が似合う」「もちもち肌憧れる」「可愛すぎて目が釘付け」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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