【モデルプレス＝2026/05/26】SUPER EIGHTの村上信五が25日、自身がMCを務める日本テレビ系バラエティ番組「月曜から夜ふかし」（毎週月曜22時〜）に出演。街頭インタビュー後輩グループが登場した。【写真】「夜ふかし」街頭インタビューに登場した村上信五の後輩◆街頭インタビューにふぉ〜ゆ〜の松崎祐介・辰巳雄大・福田悠太が登場東京・浅草で街頭インタビューを行なっていると、3人組の男性が登場。「ふぉ〜ゆ〜って知ってま