【モデルプレス＝2026/05/26】モデルの藤田ニコルが5月25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。産院のベッドの上で娘と並んだ2ショットのサムネイルとともに、出産までの過程を語った【写真】第1子出産の28歳人気モデル、赤ちゃんとの2ショット初公開◆藤田ニコル、出産までの過程語る藤田は産院のベッドの上で娘と並んだ2ショットのサムネイルとともに、「【出産レポ】第一子出産レポ」と題した動画を投稿。動画では、入院初日から