藤田ニコル、赤ちゃんとの2ショット初公開＆計画無痛分娩での出産語る「体重は最終18キロ増えました」
【モデルプレス＝2026/05/26】モデルの藤田ニコルが5月25日、自身のYouTubeチャンネルを更新。産院のベッドの上で娘と並んだ2ショットのサムネイルとともに、出産までの過程を語った
【写真】第1子出産の28歳人気モデル、赤ちゃんとの2ショット初公開
藤田は産院のベッドの上で娘と並んだ2ショットのサムネイルとともに、「【出産レポ】第一子出産レポ」と題した動画を投稿。動画では、入院初日から出産前夜、出産を終えて産後ケア施設で過ごす様子を紹介した。計画無痛分娩を選択したという藤田は、妊娠39週2日に入院。背中に麻酔を打ったりバルーンを入れたりしたことを明かし、陣痛の痛みに襲われて涙を流す姿も公開。陣痛中について「朝まで痛くて寝れなくて、目つむりながら耐えてるって感じで、本当にこの時間が辛かったです」と振り返り、出産の夜には夫で俳優の稲葉友が駆けつけてくれたといい、「いてくれるだけで安心というか、耐えれたので良かったです」と感謝を語った。
出産時について、藤田は「出てきた瞬間に初めての感情になったというか、本当なんかこの10ヶ月間、不妊治療の期間も含めたらもうちょっとあるんだけど、それがいろんな場面がバーって。赤ちゃんが泣いた瞬間にフラッシュバックしました」と回顧。「自分のなかで初めての感情になりました。涙もうわってあふれて、すごい本当に自分のおなかの中にいたんだなっていう感じで、すごい感動しました。言葉に表せないな。なんかグッてきましたね。無事に生まれてきてくれて、本当に生まれてきてくれてありがとうっていう感じですね」と、母となった喜びを噛み締めた。
また、藤田は産後の身体の変化についても言及。「私の体重は最終18キロ増えました」「後半はね、ちょっと増えすぎかなって言われちゃってたんですけど、産んだ直後は4キロ減ってて」と明かし、「どうやって戻していこうかなって考え中」とこれからの体型戻しへの本音を漏らす一幕もあった。
退院後はそのまま産後ケア施設へ移動したといい、「産院での生活は歩くのも座るのも出来なかったので、あのままお家に帰ってたらどうやって育児をしていたんだろうという感じで、そのまま産後ケア室に来て良かったです」と吐露。動画の最後には、母子同室中に、モデルの藤井サチと古畑星夏が赤ちゃんに会いに訪れた様子も公開し、対面した瞬間に2人が思わず涙してしまう温かいシーンで締めくくられた。
藤田と稲葉は、2023年8月に結婚を発表。2025年2月には第1子妊娠を報告し、5月1日に出産したことを報告した。性別は女の子であることを明かしている。（modelpress編集部）
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◆藤田ニコル、出産までの過程語る
藤田は産院のベッドの上で娘と並んだ2ショットのサムネイルとともに、「【出産レポ】第一子出産レポ」と題した動画を投稿。動画では、入院初日から出産前夜、出産を終えて産後ケア施設で過ごす様子を紹介した。計画無痛分娩を選択したという藤田は、妊娠39週2日に入院。背中に麻酔を打ったりバルーンを入れたりしたことを明かし、陣痛の痛みに襲われて涙を流す姿も公開。陣痛中について「朝まで痛くて寝れなくて、目つむりながら耐えてるって感じで、本当にこの時間が辛かったです」と振り返り、出産の夜には夫で俳優の稲葉友が駆けつけてくれたといい、「いてくれるだけで安心というか、耐えれたので良かったです」と感謝を語った。
◆藤田ニコル、出産による体の変化明かす
また、藤田は産後の身体の変化についても言及。「私の体重は最終18キロ増えました」「後半はね、ちょっと増えすぎかなって言われちゃってたんですけど、産んだ直後は4キロ減ってて」と明かし、「どうやって戻していこうかなって考え中」とこれからの体型戻しへの本音を漏らす一幕もあった。
退院後はそのまま産後ケア施設へ移動したといい、「産院での生活は歩くのも座るのも出来なかったので、あのままお家に帰ってたらどうやって育児をしていたんだろうという感じで、そのまま産後ケア室に来て良かったです」と吐露。動画の最後には、母子同室中に、モデルの藤井サチと古畑星夏が赤ちゃんに会いに訪れた様子も公開し、対面した瞬間に2人が思わず涙してしまう温かいシーンで締めくくられた。
藤田と稲葉は、2023年8月に結婚を発表。2025年2月には第1子妊娠を報告し、5月1日に出産したことを報告した。性別は女の子であることを明かしている。（modelpress編集部）
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