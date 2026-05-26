5月20日（水）日本テレビ系で放送の「千鳥かまいたちゴールデンアワー」には、5月29日（金）公開の映画『箱の中の羊』で大悟とW共演を務める綾瀬はるかがゲストに登場した。作中で綾瀬と大悟は夫婦役を演じており、大悟が「バラエティーに嫁と一緒に出る感じ」と言うと、すかさずノブが「嫁じゃない！」とツッコミ。 さらに濱家隆一が、綾瀬がスタジオに入ってきた時に皆が「綾瀬はるかさんや！」という雰囲気になっていた中で、大