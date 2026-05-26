富士フイルム株式会社は5月26日（火）、40周年を迎えるレンズ付きフィルム「写ルンです」のプロモーション動画を公開した。動画には俳優の吉沢亮氏が出演し、写真家の瀧本幹也氏が撮影および演出を担当する。 「写ルンです」のタグラインである「飾らない瞬間、なのに特別。」をテーマに、自然の中で夕景を撮影する姿や、日常の移動中に写真を振り返る様子が描かれている。 作中では、2025年より提供を開始