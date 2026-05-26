谷原章介さん＝松嶋愛撮影俳優・谷原章介さんが店長としてイチオシの漫画を紹介する「谷原書店・漫画部」。今回はつい最近、第30回手塚治虫文化賞マンガ大賞に輝いた話題作を取り上げます。本好きの心に刺さる漫画家・児島青さんによる『本なら売るほど』（KADOKAWA）です。街の小さな古書店「十月堂」を営む店主は、ひっつめ髪が印象的な、まだ若き「脱サラ」男。この物語は、彼と本好きの常連客や女子高生、本を売りに来る人