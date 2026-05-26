本を読めなくなった人がいる。それもたくさん。理由は様々だが、象徴的なのは、帯の裏面に列挙される言葉である。「読書は『ながら』ができずコスパが悪い」「村上春樹の小説を１０ページも読めない」「数百字を読むより、１０分のＹｏｕＴｕｂｅ動画を倍速で見るほうが効率的」「ネット上にお金を払ってでも読みたい文章はない」「お金も時間もある人の趣味って感じ……」。これらは、実際の発言がもとになっている。著者は大