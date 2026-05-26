株式会社ガードフォースジャパンは、三脚ベース付きモデルを含むVANGUARDブランドの4段アルミ一脚「VESTA AM」を6月5日（金）に発売する。 石突き部の仕様や脚径（23mm/26mm）、雲台の有無などが異なる5モデルを展開。脚部には共通してレバーロックを採用する。雲台付属モデルにはクイックシュー「QS-45H」が同梱される。 23mm径、26mm径ともに三脚ベースが付属するモデルを用意。三