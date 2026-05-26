◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）帰ってきた。福永調教師が騎手として２３度も参戦し、３勝を挙げた競馬の祭典に初めて愛馬のアスクエジンバラを送り出す。「騎手の時と違いがあるかなと思ったけど、あまりない」と笑う。常に注目を集め、今年で開業３年目。「評価されるのが人より早い。３年目は一定の数字を残さないといけない」とスタッフに告げていた“勝負の年”に大きな一歩を