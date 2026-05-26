◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）

帰ってきた。福永調教師が騎手として２３度も参戦し、３勝を挙げた競馬の祭典に初めて愛馬のアスクエジンバラを送り出す。「騎手の時と違いがあるかなと思ったけど、あまりない」と笑う。常に注目を集め、今年で開業３年目。「評価されるのが人より早い。３年目は一定の数字を残さないといけない」とスタッフに告げていた“勝負の年”に大きな一歩を刻む。

手綱を託すのは騎手時代、ともに一時代を築いた岩田康。レース２週前に右鎖骨骨折のアクシデントに見舞われたが、気持ちは全く揺らがなかった。「止めたって、止まらない人。手応えを持ちながらやってくれていたし、待つしかない」

昨秋にエジンバラの調整を全権委任した。自らも北橋厩舎時代にはエイシンプレストンやスターリングローズなど素質馬の調教の若駒時代をほぼ担当。日々の調教から教えるのが大切なことは知っている。「デビュー前から乗るのが一番いいけど、競馬を走る中でも変えられるのが技術の高さ」と主戦への信頼は厚い。

緊張の中で逃げたキングヘイローの１９９８年（１４着）が初参戦。１９度目の挑戦だった１８年のワグネリアンでついに勝った。「ダービーを勝った経験の中で得られるものが多かったから、それ以降のＧ１は（見方が）全部違った」。様々な景色があふれ出る競馬の祭典。盟友との絆で新たな記憶を刻む。（山本 武志）