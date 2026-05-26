今年の全米プロはペンシルベニア州フィラデルフィア郊外のアロミニンクGCで開かれた。優勝したのはイギリスのアーロン・ライで、イギリス人選手が全米プロを制したは107年ぶりとのこと。 このこと以上に注目を集めたのは、ライ選手が常に両手にグローブをしてプレーしていることだったかもしれない。 ボクサーの聖地ならでは！ファンは「テンション爆上がり」 ボクシンググローブ