斬新「光るフェイス」と美しすぎるデザイン！ステランティス ジャパンは2026年5月13日、DSオートモビルのCセグメントハッチバックモデル、新型「No4 ETOILE HYBRID（ナンバー フォー エトワール ハイブリッド）」を全国のDS オートモビル正規ディーラーにて発売しました。新型No4は、DSオートモビルの新たなモデル命名理念である“No”を冠した中心的モデルです。“No”はフランス語で「番号」を意味し、本質的な美しさや秩序