今年行われたミラノ・コルティナ冬季オリンピックのスノーボード女子ビッグエアで金メダルに輝いた村瀬心椛選手がきのう、練習拠点の一つである立山町でファンと交流しました。村瀬選手は「富山のみなさんのおかげで金メダルを取れた」と話しました。村瀬心椛選手「オリンピックで絶対金メダル取ってやるって気持ちで４年間練習してたので、かなえられたことがものすごくうれしかったです」全国からオリンピック選手も