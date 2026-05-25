今年行われたミラノ・コルティナ冬季オリンピックのスノーボード女子ビッグエアで金メダルに輝いた村瀬心椛選手がきのう、練習拠点の一つである立山町でファンと交流しました。村瀬選手は「富山のみなさんのおかげで金メダルを取れた」と話しました。



村瀬心椛選手

「オリンピックで絶対金メダル取ってやるって気持ちで４年間練習してたので、かなえられたことがものすごくうれしかったです」





全国からオリンピック選手も練習に訪れる、立山町のスノーボードなどが練習できる施設。きのう、およそ２００人のファンを前にトークショーを行ったのは、ミラノ・コルティナオリンピックスノーボード女子ビッグエアの金メダリスト、村瀬心椛選手です。今年２月、女子ビックエア決勝。「村瀬にとってスノーボードは生きざまだ！３回目、着地はどうだ。きたー！決めました！日本の村瀬ここで、フォーティーン決めてきた！涙出てきました。ここに新たな歴史が誕生しました」スノーボード女子で日本勢初の金メダルを獲得した村瀬選手。この結果を後押ししたのが「立山パワー」です。岐阜県出身の村瀬選手は、夏場の練習場所としてこの施設で１０年以上、技を磨いています。Ｑ立山パワー、力になりましたか？村瀬心椛選手「自分やっぱりこれがないと絶対成長できないですし、オリンピックでも確実にメダルは取れてないと思っているので、この施設はめちゃくちゃ大事ですし、富山の皆様が応援してくれたおかげでとれたと思っています」トークイベントの後に行われたサイン会では、あこがれの選手を前にファンは目を輝かせていました。トークイベント参加者「めっちゃうれしいです。勉強頑張ってるので、書いてもらってめっちゃうれしいです。自分の部屋の勉強机の前に飾ります」「いただけました。すごいうれしいですね」そしてこの日、一番の盛り上がりを見せたのは…観客の目の前で圧巻のジャンプを披露。金メダリストの技に、会場からは歓声が上がっていました。イベント参加者「生で見ると迫力が違ったなって思いました。最高です」「すごかった」ミラノの空を華麗に舞った村瀬選手。４年後、フランス・アルプス地方で開催されるオリンピックに向けて、抱負を語りました。村瀬心椛選手「やっぱり目標は金メダル。また取りたいなというふうには思ってます。ここでめちゃくちゃ練習をして、この４年間でどれだけ自分の限界を超えられるかというのを挑戦をして、もっと素晴らしいオリンピックにしたいなって思います」今回のトークショーで印象に残ったのは「スノーボードはアートだ」という言葉です。村瀬選手は、滑るときの手の位置やウエアの着こなしなど、細部までこだわって滑っているそうで、それが、みんなが憧れるジャンプにつながっているんだと感じました。