きのう投票が行われた朝日町長選挙は、開票の結果、現職の笹原靖直さんが４回目の当選を果たしました。集大成と位置づける４期目にどのような課題に取り組むのか、記者リポートです。「バンザイバンザイ」当選した笹原靖直さん「訴え続けてきた公約をしっかりやり遂げるのが、私の役割だと思っています。朝日町の未来のために、全身全霊で取り組むことをお約束します」４回目の当選を果たした笹原さんは７１歳。３７００票