きのう投票が行われた朝日町長選挙は、開票の結果、現職の笹原靖直さんが４回目の当選を果たしました。集大成と位置づける４期目にどのような課題に取り組むのか、記者リポートです。



「バンザイ バンザイ」



当選した笹原靖直さん

「訴え続けてきた公約をしっかりやり遂げるのが、私の役割だと思っています。朝日町の未来のために、全身全霊で取り組むことをお約束します」



４回目の当選を果たした笹原さんは７１歳。３７００票余りの支持を得て、新人との一騎打ちとなった１２年ぶりの選挙戦を制しました。子育て支援などにスピード感を持って取り組んできた実績が、支持につながったとみられます。町長選に２回目の挑戦となった新人の大森興治さんは、町で計画が進む太陽光発電や風力発電事業に反対の立場を示し、１９００票余りを集めましたが及びませんでした。





朝日町は、６５歳以上の割合を示す「高齢化率」が県内で最も高い４７．９パーセントです。人口は今月１日現在でおよそ９９００人と、１万人を割り込んでいて、町の課題は山積しています。笹原さんがまず取り組むとしているのが「あさひ総合病院の経営安定化」です。これまでも病床数の削減など経営改革を進めてきましたが、危機感を強めています。笹原靖直さん「これだけ人件費の高騰、物価高騰、追い打ちで中東問題で病院関係は重油もですし、医療用グローブなりさまざまな形で上がってくる。病院を支えるために、機能分担とかもそうなんですが、もう１つは公共施設（の統廃合）も今まで以上に加速させなければいけないのかなと。身軽になればなるほど余力がありますから」また今回の選挙戦では、笹原さんと一騎打ちとなった大森さんが反対を訴えた太陽光発電事業も、注目を集めました。町の中心部に近い町有地で計画されているもので、製材会社の跡地です。土壌汚染が確認され、法律上建物を建てられないため、民間企業が太陽光発電事業を行う方針です。町は賃料を得て町民に還元したい考えですが、環境と景観に悪影響があるなどと指摘されました。笹原靖直さん「必ず１つのものには賛成の方、反対の方おられるわけで。反対の意見も賛成の意見も、どう合意形成に持っていくかということは、議員や私らが求められるわけで。そういった点では太陽光にしても筋を通してやった」４期目を「集大成」と位置づける笹原町長。さまざまな立場の意見を聞きながら課題にどう道筋をつけるのか、その手腕が問われます。笹原町長の新しい任期は、来月１３日から４年間です。