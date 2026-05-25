クマによる人への被害が発生し一部区間で閉鎖が続いていた立山町の称名滝に通じる道路は、おととい遊歩道の閉鎖を解除し、きょうはクマ対策をして雄大な景色を楽しむ人の姿が見られました。通行が再開したのは、称名平駐車場から称名滝の滝見台園地までを結ぶ遊歩道の区間です。今月１４日に遊歩道でクマによる人への被害が発生したことを受け、立山町は称名滝へ向かう桂台ゲートから滝見台園地までの区間を閉鎖し、その後、