クマによる人への被害が発生し一部区間で閉鎖が続いていた立山町の称名滝に通じる道路は、おととい遊歩道の閉鎖を解除し、きょうはクマ対策をして雄大な景色を楽しむ人の姿が見られました。



通行が再開したのは、称名平駐車場から称名滝の滝見台園地までを結ぶ遊歩道の区間です。今月１４日に遊歩道でクマによる人への被害が発生したことを受け、立山町は称名滝へ向かう桂台ゲートから滝見台園地までの区間を閉鎖し、その後、閉鎖を部分的に解除していました。今月２２日のパトロールでクマの痕跡が確認されなかったことからおととい、残る遊歩道の通行も再開しました。





清水記者「通行が再開した遊歩道では、このようにクマへの注意を呼びかける看板や、ラジオを流して対策をとっています」クマ対策としてラジカセで音楽やラジオを流しているほか、注意喚起の看板を設置し、ゴミを持ち帰ることや単独での行動を避けることなどを呼びかけています。きょうは、かばんに鈴をつけるなどクマ対策をしながら、雄大な景色を楽しむ人の姿が見られました。富山市から来た女性「とても心配でしたけど、どうしてもきょう見たくて鈴対策してきました」「ミストがとても気持ちよくて最高でした」また立山町は、工事のため来月１日から予定していた称名橋から滝見台園地までの通行止めを、工事中断のため当面実施しないと発表しました。