25日の東京株式市場で、日経平均株価は一時、2000円以上値を上げ初めて6万5000円を超えました。終値は、先週末に比べて1819円高い6万5158円で最高値を更新しました。イラン情勢をめぐり戦闘終結への期待感や高止まりしていた原油価格の下落も追い風となり、AI・半導体関連株を中心に買いが入りました。市場関係者は「やや楽観的な動きであることは否めないが、このAIブームに乗ることが優勢となっている」としています。