Amazon Prime Video（アマゾンプライムビデオ）にて、ソニー・ピクチャーズ テレビジョンが制作し、ニコラス・ケイジがテレビシリーズとして初主演を務める注目作『スパイダー・ノワール』が、ついに5月27日（水）より配信開始。配信に先立ち、日本版第二弾予告映像2種や追加場面写真、メイキングが公開された。 モノクロ版とカラー版の二バージョン展開で贈る異色のヒーロー像本作は、視聴者が「本格的なモノクロ版」