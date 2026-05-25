ニコラス・ケイジ主演『スパイダー・ノワール』新予告が公開！

Amazon Prime Video（アマゾンプライムビデオ）にて、ソニー・ピクチャーズ テレビジョンが制作し、ニコラス・ケイジがテレビシリーズとして初主演を務める注目作『スパイダー・ノワール』が、ついに5月27日（水）より配信開始。配信に先立ち、日本版第二弾予告映像2種や追加場面写真、メイキングが公開された。

モノクロ版とカラー版の二バージョン展開で贈る異色のヒーロー像

本作は、視聴者が「本格的なモノクロ版」と「リアルなカラー版」の二種類から選択できるという新たな視聴体験を提供する作品だ。そして今回の配信を記念して、ベン・ライリー役を務めたニコラス・ケイジからのインタビューも到着した！ インタビューでは、1930〜40年代のフィルム・ノワールの演技様式とスパイダーマンの世界観を融合させた本作について、これまでにないスパイダーマン像への挑戦やモノクロ表現へのこだわりなどについて語っている。

長年にわたりコミックや非現実的なキャラクターへの愛情を語ってきた彼が、“スパイダー・ノワール”という役に惹かれた理由について問われると、「私が惹かれたのは、“1930〜40年代のフィルム・ノワール”と“スパイダーマン”という、まったく異なる二つの世界を衝突させるというアイデアでした。ハンフリー・ボガートやエドワード・G・ロビンソンが存在するようなクラシック映画の演技スタイルを、スタン・リーの「スパイダーマン」の世界観と融合させたら、どんな化学反応が起こるのかを試してみたかったのです。これは私にとって一種の実験でしたが、全員が本気で取り組めば、新しいエンターテインメントが生まれるという確信もありました。また、長尺のテレビシリーズというフォーマットにも以前から挑戦したいと思っていて、時間をかけてキャラクターの細かな部分まで掘り下げられることにも魅力を感じていました」と答えた。

さらに、本作が“モノクロ版”と“カラー版”の両方で展開されることについて、「実は、この二バージョン構成は私から提案したアイデアなんです。若い世代のなかにはモノクロ作品に馴染みがない人もいるので、より多くの人に作品を届けるためにカラー版も必要だと考えました。ただ、私自身はモノクロ版こそベストな鑑賞体験だと思っています。キャラクター自体を“白黒映画に合う存在”として構築しているからです。今回の試みは、一つのテレビシリーズを異なるフォーマットで展開するという意味でも非常にユニークで、今後の映像作品の新しいモデルケースになる可能性も感じています」と、自身の強いこだわりを明かした。

1930年代のニューヨークが舞台の実写ドラマシリーズ

本作は、マーベル・コミック「スパイダーマン・ノワール」を原作とした実写ドラマシリーズだ。1930年代のニューヨークを舞台に、ベテランながら不運に見舞われている私立探偵ベン・ライリー（ニコラス・ケイジ）が、個人的な悲劇をきっかけに自らの過去と向き合いながら、街で唯一のスーパーヒーローとしての宿命を背負っていく姿を描き出す。

『スパイダー・ノワール』配信情報

『スパイダー・ノワール』はプライムビデオにて5月27日（水）より独占配信開始（全8話一挙配信）

（海外ドラマNAVI）

Copyright © 2026 海外ドラマNAVI All Rights Reserved.