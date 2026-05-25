沖縄県名護市辺野古沖の小型船転覆事故をめぐる波紋は広がるばかりだ。研修旅行中だった同志社国際高校（京都府）の教育内容について、文科省が政治的中立性を定めた教育基本法（14条2項）に違反すると認定したからだ。「教育の政治的中立性」とは何ぞや？あの森友学園（大阪市）はおとがめなしだったのになぜ──？世間では疑問が渦巻いている。【もっと読む】森友国有地の地中ゴミは想定の4分の1、値引きの正当性崩れた…