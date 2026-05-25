2026年5月22日から22日にかけて開催されたインディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH」が閉幕。最終日の22日、優れたインディーゲームを表彰する「BitSummitアワード」から来場者からの投票で決定するポピュラーセレクション賞とキッズセレクションアワードが発表されました。ポピュラーセレクション賞は「60病」POPULAR SELECTION AWARD / ポピュラーセレクション賞イベント参加者からの投票でもっとも得票が多かった作品に贈られ