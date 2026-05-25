2026年5月22日から22日にかけて開催されたインディーゲームの祭典「BitSummit PUNCH」が閉幕。最終日の22日、優れたインディーゲームを表彰する「BitSummitアワード」から来場者からの投票で決定するポピュラーセレクション賞とキッズセレクションアワードが発表されました。

ポピュラーセレクション賞は「60病」

POPULAR SELECTION AWARD / ポピュラーセレクション賞

イベント参加者からの投票でもっとも得票が多かった作品に贈られる賞

『60病』- 株式会社Matrix / HINATA株式会社

KIDS SELECTION AWARD / キッズセレクションアワード

キッズの投票でもっとも得票が多かった作品に贈られる賞

『Finding Polka』 - lidlocks

次回開催は2027年5月21日〜5月23日

15回目の開催となる次回の開催日程についても発表されました。会場は今回と同じ京都勧業館みやこめっせで、日程は2027年5月21日から23日までの3日間となります。一般出展者向けの応募開始期間は2026年11月ごろを予定しています。

注目作品をピックアップしたレポート記事はこちら：

国内最大級のインディーゲームの祭典「BitSummit the PUNCH」が開幕 注目展示をピックアップしてご紹介

開催概要

BitSummit PUNCH（ビットサミット パンチ）

日程：2026年5月22日（金）〜5月24日（日）

主催：BitSummit実行委員会

一般社団法人日本インディペンデント・ゲーム協会（JIGA）

(キュー・ゲームス／ピグミースタジオ／Skeleton Crew Studio／ BlackSheep Consulting)

京都府

共催：KYOTO CMEX

制作：オリコム

BitSummit

http://bitsummit.org/