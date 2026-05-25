ホワイトソックス傘下マイナーの西田陸浮（りくう）内野手（２５）が、２５日（日本時間２６日）に初めてメジャー昇格する見込みであることを２４日（同２５日）、複数の米メディアが「Ｘ」（旧ツイッター）などで報じた。昇格すれば、村上宗隆内野手（２６）とともにプレーすることになる。西田は、大阪・枚方市出身で、東北高（宮城）を卒業後にマウント・フッド・コミュニティー大に留学。その後、オレゴン大に編入し、２３