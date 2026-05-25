5月24日、横浜アリーナで「りそなグループ B.LEAGUE FINALS 2025-26」長崎ヴェルカvs琉球ゴールデンキングスのGAME2が行われ、長崎が66－60で勝利した。今シーズンの優勝を決める頂上決戦は、1勝1敗のタイとなって26日に行われるGAME3にもつれることになった。 長崎は試合開始2分ほどで0－9と出遅れたものの、チーム初得点を挙げたイヒョンジュンが内外で得点源となり、第1クォ