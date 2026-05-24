アメリカのホワイトハウス近くで23日、発砲事件があり、容疑者の男が撃たれて死亡、通行人1人が重体です。捜査当局によりますと23日午後6時ごろ、ホワイトハウスの西側の路上で男が発砲し、シークレットサービスが応戦しました。現地からの映像には、ホワイトハウスに銃声が響き渡り、「伏せろ、伏せろ！」とスタッフが呼びかけ、記者がその場でかがみこむ様子も記録されていました。この事件で容疑者の男が撃たれて死亡、通行人1