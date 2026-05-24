レアル・マドリードを退団する主将DFダニエル・カルバハルが、本拠地『サンティアゴ・ベルナベウ』でセレモニーを実施した。23日、スペイン紙『エル・デスマルケ』が伝えている。チャンピオンズリーグ（CL）3連覇を知る“最後の男”が、エル・ブランコを出発する。レアル・マドリードのカンテラ出身で、レヴァークーゼンを経てトップチームのレジェンドとなった34歳は、これまでに6度のCL優勝を含む計27タイトルを獲得。そして