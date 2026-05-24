【モデルプレス＝2026/05/24】TVアニメ「おそ松さん」、6月12日公開の映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」、そして同日より上演開始となる舞台「おそ松さん on STAGE〜SIX MEN'S SHOW TIME〜2nd SEASON 2」のスペシャルコラボビジュアルが公開された。【写真】Aぇ! groupメンバー、イベント中に土下座の事態◆「おそ松さん」アニメ×実写映画×舞台がコラボ5月24日の6つ子の誕生日を記念して、10周年イヤーを迎えたTVアニメ「