「おそ松さん」6つ子の誕生日記念にアニメ×実写映画×舞台スペシャルコラボビジュアル公開
【モデルプレス＝2026/05/24】TVアニメ「おそ松さん」、6月12日公開の映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」、そして同日より上演開始となる舞台「おそ松さん on STAGE〜SIX MEN'S SHOW TIME〜2nd SEASON 2」のスペシャルコラボビジュアルが公開された。
【写真】Aぇ! groupメンバー、イベント中に土下座の事態
5月24日の6つ子の誕生日を記念して、10周年イヤーを迎えたTVアニメ「おそ松さん」、6月12日公開の映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」、そして同日より上演開始となる舞台「おそ松さん on STAGE〜SIX MEN'S SHOW TIME〜2nd SEASON 2」がコラボ。前代未聞のスペシャルコラボビジュアルが公開となった。
今回解禁されたコラボビジュアルでは、アニメ、実写映画、舞台、それぞれの世界で活躍してきた“6つ子”たちがメディアの枠を飛び超えて集合。全員そろっておなじみの“シェーポーズ”を決めながら、6つ子の誕生日をにぎやかに祝福する、“おそ松さん”ならではのカオスでスペシャルな1枚となっている。これまで独自の魅力を放ってきた各作品が、今回初めて横断的にコラボレーション。TVアニメ「おそ松さん」10周年というメモリアルな節目だからこそ実現した記念企画となった。
さらに、誕生日当日である5月24日には、TVアニメ『おそ松さん』公式X、映画『おそ松さん』公式X、舞台「おそ松さん on STAGE」公式Xを6つ子たちがジャック。アニメ、実写、舞台――それぞれの“おそ松さん”がひとつにつながる、24日限定の誕生日スペシャルコラボにも注目が集まる。（modelpress編集部）
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◆「おそ松さん」アニメ×実写映画×舞台がコラボ
5月24日の6つ子の誕生日を記念して、10周年イヤーを迎えたTVアニメ「おそ松さん」、6月12日公開の映画「おそ松さん 人類クズ化計画!!!!!?」、そして同日より上演開始となる舞台「おそ松さん on STAGE〜SIX MEN'S SHOW TIME〜2nd SEASON 2」がコラボ。前代未聞のスペシャルコラボビジュアルが公開となった。
◆「おそ松さん」6つ子たちがSNSをジャック
さらに、誕生日当日である5月24日には、TVアニメ『おそ松さん』公式X、映画『おそ松さん』公式X、舞台「おそ松さん on STAGE」公式Xを6つ子たちがジャック。アニメ、実写、舞台――それぞれの“おそ松さん”がひとつにつながる、24日限定の誕生日スペシャルコラボにも注目が集まる。（modelpress編集部）
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