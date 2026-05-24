お笑いタレントの狩野英孝が２４日放送のフジテレビ系「かのサンド増刊号」に出演。自身の体験から効果的なダイエット法を伝授した。視聴者からの質問メールに答えるコーナーで、狩野、サンドウィッチマンの伊達みきお、富澤たけしの３人は効果のあるダイエット方法を問われた。伊達は「ダイエット成功した人に対しての相談じゃないですか？」と言うと、相方の富澤も「なんでオレたちに？」と首をひねった。狩野が「僕からア