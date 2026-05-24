かつて北国街道の宿場町だった石川県野々市市の本町地区。人口の増加が続く野々市で歴史的価値のある町家の保全が課題になる中、一軒の町家が世代を超えて町に活気をもたらします。○開店祝いの花が集まる「おめでとうございます」「ありがとうございます。ご丁寧にすみません」5月11日に野々市市本町でプレオープンを迎えた居酒屋「よっさん。」。明治時代に建てられた古民家を活用し、内装には柱や梁などをそのまま生かした店舗