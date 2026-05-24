人気アニメ「名探偵コナン」と「名探偵プリキュア！」が奇跡のコラボを果たす。ＡＢＣテレビ・テレビ朝日系で３１日放送の「名探偵プリキュア！」（日曜、前８・３０）に江戸川コナンが登場。読売テレビ・日本テレビ系で６月６日放送の「名探偵コナン」（土曜、後６・００）にはキュアアンサーが登場し、放送局や制作会社が異なる２つのアニメが、さまざまな垣根を越え“名探偵コラボ”を展開する。「−コナン」の吉田剛志プ