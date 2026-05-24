「父と母に見せたい」勤務先のガールズバーで赤ん坊を出産、殺害した女に拘禁刑３年６月 遅すぎた懺悔

「簡単に妊娠するわけないと思っていた」

勤務先のガールズバーで出産した赤ちゃんを殺害し、殺人の罪に問われていた三枝珠莉亜被告（22）の判決公判が５月21日に開かれ、東京地裁は、拘禁刑３年６月の実刑判決を言い渡した。裁判で明らかになったのは、被告の身勝手かつ稚拙な犯行動機だった。

起訴状などによると三枝被告は’25年９月、東京・池袋（豊島区）にあるガールズバーの勤務中に、トイレで出産。赤ん坊が産声を上げたため、出産を知られると店をクビになり生活ができなくなると考え、首を絞めて殺害。その遺体をトイレ内のゴミ箱に捨てた。

５月14日の初公判で三枝被告は、起訴内容について問われると「間違いありません」と小さな声で認めていた。

翌15日の裁判では被告人質問が行われ、不遇な幼少期と犯行当日の詳細が明らかにされた。黒のパンツスーツ姿の三枝被告は無表情。肩にかかる髪の毛先は逮捕時と同じ、茶髪のままだった。

三枝被告には両親と年の離れた姉が２人おり、家族仲は良好だった。しかし、小学１年生の時に父親が他界し、生活が暗転。母親がアルコール依存症となり、一日中酔っぱらった状態で、部屋はお酒の空き缶、空き瓶が散乱した。そんな母親を避けるため、三枝被告は部屋に籠（こも）るようになる。食事は母の友人がコンビニに連れていくなどして面倒を見てくれたという。

小学５年生の時には男子生徒からのイジメをきっかけに不登校に。感情を押し込むようになった三枝被告は姉から「黙ってんじゃねーよ」「泣けば済むと思ってるのか」などと叱られるようになり、意思表示ができなくなっていったそうだ。

中学２年生の時に母が他界。姉の支援もあり高校を卒業し、美容系の専門学校に進学するために’22年に上京するが、学校になじめず、やがて行かなくなってしまう。洋服や推し活におカネを浪費し、家賃を滞納。姉から実家に戻るよう言われるが拒否し、知人宅に居候するようになる。そして、キャバクラなどでアルバイトを始め、’23年に犯行現場となったガールズバーで働き始めている。そこで出会ったのが客のＡさんだった。

三枝被告はＡさんに好意を抱き、肉体関係を持った。Ａさんは関西在住のため遠距離恋愛になることを了承し、同年11月に交際をスタートさせている。性交渉は数回だったが毎回、避妊はしなかったという。「なぜ避妊しなかったのか？」と弁護人から問われると、

「簡単に妊娠するわけないと思っていた」

と答えた。しかし’25年２月にＡさんが三枝被告の浮気を疑い、LINEをブロック。同年３月に妊娠に気づくが、ブロックされていたため連絡が取れない状態だった。同年９月にＡさんが再び店を訪れるが、「拒絶されるのが怖かった」と妊娠を告げなかったという。

妊娠が発覚してからも、自ら病院で受診することもなかった。その理由について、勤務先で財布を盗まれたり、身分証などを持っていなかったことなどを挙げたが、

「姉に相談すれば怒られる。店に相談すればクビになる」

と考え、周囲に相談することはなかった。その当時、居候先の知人からも出ていくよう言われた三枝被告は、勤務先のガールズバーに荷物を置かせてもらい、ネットカフェで生活していたという。ネットで妊娠について検索し、

「女の子だったら『美』、男の子だったら『星』を入れよう」

と名前を考えていたと話した。そして９月22日に事件は起きた。

その日は遅番だったが、早出のスタッフが休んだため、店長にお願いされ、早い時間から出勤していた。しかし、勤務中に激しい吐き気と腰痛に襲われ、控え室とトイレを何度か行き来していたが、その後、トイレで出産。赤ん坊が産声を上げてしまったため、

「どうしたらいいかわらなくて……。とりあえず泣きやませないといけないと思って赤ちゃんの首に手をかけた」

と声を震わせた。

「そのまま連れ出すのは無理と思ってゴミ箱に入れてしまいました」

と振り返った。ゴミ箱には他に何も入っていなかったため、「周りの人に見えないように」とティッシュをかけたという。

トイレから出た三枝被告は、控え室で血が付いた白色の服から黒の服に着替えたが、異変に気づいた店長から「何があった？」と尋ねられた。トイレでの出来事を伝えた後、「出頭します」と話し、その足で警察に向かっている。

犯行の要因について問われると、

「姉や行政機関といった頼れる存在があったのに、怒られたり、裏切られるのが怖くて相談できなかった」

と懺悔を語った。また亡くなった赤ん坊については、

「父と母にも見せたいので同じお墓に入れたいと思います」

と話した。改めて赤ちゃんへの思いを問われると、

「きちんと産んで育ててあげられなかった。自分勝手な都合で手をかけてしまい本当に申し訳ないと思っています」

と涙を流した。

検察側は拘禁刑６年、弁護側は執行猶予を求めていたが、東京地裁は、

「予期せぬ早産で衝動的な犯行とはいえ、尊い命を奪った結果は重大」、

として拘禁刑３年６月を言い渡した。ニュースで事件を知ったＡさんは、自ら警察に行き、「自分に根本の原因がある」と捜査に協力したことが裁判で明らかになっている。

検死の結果、赤ちゃんは身長46センチ、体重2274グラムだったという。身勝手な理由で犯行に及んだ罪はあまりにも重い──。