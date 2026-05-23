山形県新庄市で22日、90代の女性から銀行の通帳をだまし取ろうとしたとして、本籍が神奈川県の17歳の少年が詐欺未遂の疑いで逮捕されました。 【写真を見る】「お前は誰だ、詐欺か」声かけられ逃走した受け子の少年逮捕特殊詐欺犯は広域的に活動か…逮捕の少年は横須賀市が本籍（山形・新庄市） 少年は犯行を見破られて一時逃走していましたが、市内のコンビニエンスストアで発見され、その後逮捕されました。 少年の本籍地は