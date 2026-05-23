「巨人０−３阪神」（２３日、東京ドーム）阪神ドラフト１位の立石正広内野手（創価大）が２試合連続の１番で起用され、プロ初の決勝打を含む２安打２打点を記録した。これでプロ初の１軍に昇格した１９日から４戦負けなしで、チームは今季最長タイの４連勝。立石も全試合で安打を放っており、球団のドラフト１位では２０１６年の高山俊以来１０年ぶりのデビューから４試合連続安打となった。この試合では巨人先発の右腕・