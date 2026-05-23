テレビ東京・冨田有紀アナから『第87回オークス（GI）』のチョイ足しキーワードをお届け！ ウイニング競馬ファミリーのキャプテン渡辺が自腹1万円で100万円の的中を目指す『キャプテン渡辺の自腹で目指せ100万円！』 牝馬クラシック第2戦 スピードとスタミナを兼ね備えたチャンピオンレース『第87回 オークス（優駿牝馬）（GI）』をガチ予想！ ここでしか聞けない予想のうんちく