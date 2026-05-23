◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―阪神（２３日・東京ドーム）巨人のフォレスト・ウィットリー投手（２８）が今季２勝目をかけ先発マウンドに立ち、初回を無安打無失点で立ち上がった。まずは先頭のドラ１ルーキー・立石を１５３キロ直球で空振り三振に仕留めて１アウト。続く中野もフルカウントから１５３キロで空振り三振に抑えた。森下には死球を与えたが、後続の佐藤も１５３キロのストレートでバットに空を切らせ、無失点で切