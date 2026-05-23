「明治安田Ｊ１百年構想リーグ、広島４−２名古屋」（２３日、エディオンピースウイング広島）広島が最終節を快勝で飾った。試合後にＦＩＦＡワールドカップ２０２６北中米大会のメンバーに選手された日本代表ＧＫの大迫敬介（２６）の壮行セレモニーが行われ、サポーターにあいさつを行った。この日の試合は欠場となった大迫がピッチに姿を現すと場内は大歓声。「このシーズンは納得できるパフォーマンスが発揮できなかった