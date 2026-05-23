中国メディアの紅星新聞によると、南米サッカー連盟は、2030年にスペイン、ポルトガル、モロッコの共催で行われるワールドカップ（W杯）の出場チームを66に拡大するよう呼び掛けた。スペインのスポーツメディア、アスの報道として伝えたところによると、今年のW杯は出場チームが48に拡大されて6月に開幕するが、国際サッカー連盟（FIFA）や南米サッカー連盟などは30年W杯の出場チーム数のより一層の拡大について模索している。南米