【モデルプレス＝2026/05/23】女優の齋藤飛鳥が23日、都内で行われた『クランチロール・アニメアワード2026』のオレンジカーペットに登場した。【写真】27歳元乃木坂センター、鮮やか着物姿◆齋藤飛鳥、ブルーの着物で上品な佇まい本アワードで授賞式プレゼンターを務める齋藤。鮮やかなブルーの着物でオレンジカーペットに登場し、上品な佇まいで会場の視線奪っていた。◆「クランチロール・アニメアワード2026」200以上の国と地