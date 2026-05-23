齋藤飛鳥、鮮やかブルーの着物で登場 上品な佇まいで魅せる【クランチロール・アニメアワード2026】
【モデルプレス＝2026/05/23】女優の齋藤飛鳥が23日、都内で行われた『クランチロール・アニメアワード2026』のオレンジカーペットに登場した。
【写真】27歳元乃木坂センター、鮮やか着物姿
本アワードで授賞式プレゼンターを務める齋藤。鮮やかなブルーの着物でオレンジカーペットに登場し、上品な佇まいで会場の視線奪っていた。
200以上の国と地域でアニメやマンガを提供する、米国に拠点を置くクランチロールが、全世界のアニメファンの投票により選出されたアニメ作品やキャラクター、クリエイターの功績を称える授賞式の記念すべき第10回 「クランチロール・アニメアワード 2026」 をアニメの聖地である日本にて開催。本アワードには、200以上の国と地域でアニメファンが投票し、ノミネートされたアニメ作品の関係者や著名なクリエイターが出席する。（modelpress編集部）
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【写真】27歳元乃木坂センター、鮮やか着物姿
◆齋藤飛鳥、ブルーの着物で上品な佇まい
本アワードで授賞式プレゼンターを務める齋藤。鮮やかなブルーの着物でオレンジカーペットに登場し、上品な佇まいで会場の視線奪っていた。
◆「クランチロール・アニメアワード2026」
200以上の国と地域でアニメやマンガを提供する、米国に拠点を置くクランチロールが、全世界のアニメファンの投票により選出されたアニメ作品やキャラクター、クリエイターの功績を称える授賞式の記念すべき第10回 「クランチロール・アニメアワード 2026」 をアニメの聖地である日本にて開催。本アワードには、200以上の国と地域でアニメファンが投票し、ノミネートされたアニメ作品の関係者や著名なクリエイターが出席する。（modelpress編集部）
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