【モデルプレス＝2026/05/23】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が5月22日、自身のInstagramを更新。大胆に素肌がのぞくカットアウトの衣装を身につけた姿を披露し、話題となっている。【写真】28歳人気K-POPメン「破壊力凄い」美ボディ全開◆サクラ、カットアウト衣装で美ボディ全開サクラは、金髪ボブのヘアスタイルでのショットやプライベートショット、撮影のオフショットなど様々な写真を