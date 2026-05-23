LE SSERAFIMサクラ、大胆カットアウト衣装で美ボディ全開「ビジュアルの破壊力凄い」「神々しいほど美しい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/23】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のSAKURA（サクラ）が5月22日、自身のInstagramを更新。大胆に素肌がのぞくカットアウトの衣装を身につけた姿を披露し、話題となっている。
【写真】28歳人気K-POPメン「破壊力凄い」美ボディ全開
サクラは、金髪ボブのヘアスタイルでのショットやプライベートショット、撮影のオフショットなど様々な写真を公開。胸元やウエスト部分が大きく露出した、カッティングデザインが施されたTシャツでのショットや、ビキニの上に布地をまとったようなエスニックな衣装を身に着けたショットも披露しており、美しい肩のラインや胸元、そして引き締まったウエストがのぞいている。
この投稿には「ビジュアルの破壊力凄い」「神々しいほど美しい」「美しすぎて衝撃」「スタイル抜群で本当にお人形さんみたい」「クールでかっこいい」「こんな衣装着こなせるのさすが」「スタイルレベチ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】28歳人気K-POPメン「破壊力凄い」美ボディ全開
◆サクラ、カットアウト衣装で美ボディ全開
サクラは、金髪ボブのヘアスタイルでのショットやプライベートショット、撮影のオフショットなど様々な写真を公開。胸元やウエスト部分が大きく露出した、カッティングデザインが施されたTシャツでのショットや、ビキニの上に布地をまとったようなエスニックな衣装を身に着けたショットも披露しており、美しい肩のラインや胸元、そして引き締まったウエストがのぞいている。
◆サクラの投稿に反響
この投稿には「ビジュアルの破壊力凄い」「神々しいほど美しい」「美しすぎて衝撃」「スタイル抜群で本当にお人形さんみたい」「クールでかっこいい」「こんな衣装着こなせるのさすが」「スタイルレベチ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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