【モデルプレス＝2026/05/23】HIPHOP／R＆Bガールズグループ・XG（エックスジー）の公式Instagramが5月23日までに更新された。COCONA（ココナ）の様々なヘアスタイルを一挙に公開し、反響を呼んでいる。【写真】ノンバイナリー公表の20歳アーティスト「圧巻オーラ」個性的ヘアスタイル◆COCONA、ヘアスタイル一挙公開COCONAは、「photo dump every week new era」（写真どさっと 毎週が新時代）とつづり、これまでのヘアスタイルを